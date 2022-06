Johnny Depp potrebbe rinunciare al risarcimento che gli deve Amber Heard, "Non l'ha mai fatto per i soldi"

Johnny Depp potrebbe rinunciare al risarcimento che gli deve Amber Heard in cambio dell'impegno dell'attrice a non presentare appello.

Dopo la fine del processo per diffamazione che ha visto contrapposti Johnny Depp e l'ex moglie Amber Heard, conclusosi con un verdetto a favore dell'attore, apprendiamo che Depp potrebbe rinunciare al risarcimento di oltre 10 milioni che Heard dovrebbe pagargli. L'avvocato di Johnny Depp, Benjamin, ha rivelato che l'attrice potrebbe non dover pagare e ha aggiunto che per Depp non è mai stata una questione di soldi, ma di ripulire la sua reputazione facendo chiarezza sulle accuse mosse contro di lui.

Johnny Depp in una foto della Festa del Cinema di Roma 2021

Il processo che ha visto Johnny Depp e Amber Heard contrapposti in un'aula della Virginia è durato circa sei settimane e si è concluso a inizio giugno. A Johnny Depp è stato riconosciuto un risarcimento danni di 10 milioni e all'ex moglie di 2 milioni.

Mercoledì il conduttore di Good Morning America George Stephanopoulos ha chiesto all'avvocato di Johnny, Benjamin Chew, se il divo avrebbe accettato un accordo in cui rinuncia al risarcimento in cambio dell'impegno di Amber Heard a non fare appello. L'avvocato ha lasciato intendere che ciò potrebbe accadere spiegando:

"Ovviamente non possiamo rivelare alcuna comunicazione tra avvocato e cliente, ma come ha testimoniato il signor Depp e come entrambi abbiamo chiarito nelle nostre rispettive arringhe finali, per lui non si è mai trattato di soldi. Si trattava di ripristinare la sua reputazione, e lo ha fatto".

La durissima battaglia legale si è conclusa col verdetto della giuria della Virginia favorevole a Johnny Depp. La giuria ha ritenuto che Heard non potesse supportare le sue accuse contro Johnny con alcuna prova sostanziale, e quindi ha concluso che le sue affermazioni di abuso erano false quando ha pubblicato l'articolo sul Washington Post oggetto della contesa. Tuttavia, la giuria ha anche ritenuto che Johnny avesse in un'occasione diffamato Amber, assegnandole così $ 2 milioni di risarcimento danni.