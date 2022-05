Johnny Depp ride mentre il dirigente della Disney risponde alla domanda su "un milione di alpaca"

Johnny Depp è comprensibilmente scoppiato a ridere quando l'avvocato di Amber Heard ha posto una domanda su "un milione di alpaca" ad un ex dirigente Disney durante il processo per diffamazione in corso che la star di The Rum Diary - Cronache di una passione ha intentato contro l'ex moglie Amber Heard.

Durante una deposizione preregistrata presentata alla corte giovedì 19 maggio, Tina Newman, che in passato ha lavorato al franchise dei Pirati dei Caraibi, è stata interrogata sul futuro di Depp in un potenziale sesto film. "Sai se il signor Depp è stato preso in considerazione per un ruolo in Pirati dei Caraibi 6?", ha chiesto l'avvocato della Heard.

Al che la Newman ha risposto "Non lo so, non saprei confermare o negare questa diceria", aggiungendo che "la decisione non rientra nelle mie responsabilità lavorative. È al di sopra del mio livello all'interno della gerarchia della multinazionale". L'avvocato ha continuato: "La Disney è consapevole del fatto che il signor Depp ha testimoniato sotto giuramento che non avrebbe accettato un altro ruolo nel franchise per meno di 300 milioni di dollari e un milione di alpaca?"

Quando l'avvocato ha chiesto per la seconda volta alla Newman se la Disney ha considerato o meno l'idea di "pagare il signor Depp più di 300 milioni e di fornirgli un milione di alpaca per ingaggiarlo in un futuro ruolo in Pirati dei Caraibi", Johnny Depp e il suo avvocato, Camille Vasquez, sono scoppiati a ridere.