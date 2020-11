Johnny Depp: la reazione di Amber Heard alla sentenza del processo

A seguito della sentenza relativa al processo tra Johnny Depp e il quotidiano The Sun, la reazione di Amber Heard è stata quella di una persona che evidentemente riservava molta fiducia nei confronti del giudice che si è espresso riguardo i maltrattamenti da lei subiti da parte del suo ex marito. L'attrice ha aggiunto che il processo che si terrà a breve negli USA potrebbe rivelare altri dettagli importanti sulla sua relazione con il divo dei Pirati dei Caraibi.

Berlino 2020: Johnny Depp in posa al photocall di Minamata

Nelle scorse ore, l'esito della sentenza relativa al processo che ha visto contrapposti Johnny Depp e l'attrice di Aquaman ha fatto il giro del mondo, scatenando la reazione di migliaia di persone che sul web hanno manifestato tutto il proprio disappunto per il verdetto del giudice, facendo entrare in tendenza su Twitter l'hashtag #JusticeForJohnnyDepp, proprio per esprimere tutto il proprio sostegno nei confronti dell'attore che si è visto respingere l'accusa di diffamazione mossa contro il The Sun.

A tal proposito, Amber Heard si è detta "non sorpresa" dal fatto che il suo ex marito abbia perso la causa per diffamazione. Elaine Charlson Bredehoft, consulente legale dell'attrice, ha rilasciato una dichiarazione a Metro nella quale ha aggiunto: "Per coloro che sono stati presenti al processo della High Court di Londra, questa decisione e la sentenza non rappresentano una sorpresa. Molto presto presenteremo prove ancora più importanti negli Stati Uniti e ci impegneremo ad ottenere giustizia per Amber Heard presso il tribunale degli Stati Uniti".

Ricordiamo che, nella giornata di ieri, il giudice dell'Alta Corte Andrew Nicol ha respinto la denuncia di Johnny Depp affermando che l'articolo del quotidiano britannico si sia dimostrato "sostanzialmente vero", aggiungendo che "l'attore non è riuscito nella sua azione di dimostrare la diffamazione". "Ho scoperto che la maggioranza delle presunte aggressioni ai danni della signora Heard da parte del signor Depp sono state provate secondo gli standard civili", ha detto il giudice, il che significa che ha ritenuto le affermazioni più probabili che non vere sulla bilancia delle probabilità.

Johnny Depp aveva citato in giudizio l'editore del tabloid e l'autore dell'articolo nella quale veniva definito un "picchiatore" della sua ex moglie durante il loro matrimonio. Nel corso di tre settimane sono state raccolte numerose testimonianze ricche di rancore, capaci di far emergere solo i lati più oscuri di entrambi gli attori.

In seguito alla sentenza, il quotidiano The Sun ha ringraziato il giudice per la sua "attenta considerazione" e Amber Heard "per il suo coraggio nel testimoniare davanti alla corte".