Johnny Depp: la petizione per il suo ritorno in Pirati dei Caraibi supera le 700.000 firme

La petizione Change.org per il ritorno di Johnny Depp nel ruolo di Jack Sparrow in Pirati dei Caraibi continua a crescere: superate le 700.000 firme.

Secondo l'ultimo aggiornamento, la celebre petizione su Change.org chiamata "Justice for Johnny Depp" ha raggiunto un altro importante obbiettivo: al momento sono state accumulate oltre 780.530 firme e il benchmark è stato spostato a 1 milione. L'obiettivo della petizione, come abbiamo specificato più volte, è quello di riportare l'attore a fare "ciò che sa fare meglio".

D'altro canto, sia prima che durante il processo, lo stesso Depp non è sembrato particolarmente interessato all'idea di tornare ad interpretare Capitan Jack Sparrow per Disney. I fan dovranno aspettare per scoprire chi interpreterà il prossimo capitolo del franchise visto che lo storico produttore Jerry Bruckheimer ha rivelato che il team sta lavorando a due sceneggiature, una con Depp e una con Margot Robbie.

Tra le altre petizioni che hanno avuto successo, durante il famigerato processo per diffamazione che ha coinvolto le due star, merita di essere menzionata anche la petizione per rimuovere Amber Heard da Aquaman 2: quest'ultima si sta avvicinando a 5 milioni di firme.

Greg Ellis, un amico di lunga data di Johnny Depp, ha recentemente rivelato che l'attore 59enne è "rifiorito" dopo la vittoria del processo per diffamazione contro l'ex moglie Amber Heard, specificando che è estremamente felice di essersi "ripreso la sua vita".