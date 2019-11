Johnny Depp: i fan dell'attore lanciano la petizione per rimuovere Amber Heard da Aquaman 2

I fan di Johnny Depp hanno lanciato petizione con lo scopo di far licenziare l'ex moglie Amber Heard da Aquaman 2.

I fan di Johnny Depp non perdonano Amber Heard di aver riversato pensati accuse sul loro beniamino e passano al contrattacco lanciando una petizione per far rimuovere la Heard dal cast di Aquaman 2.

Venezia 2015: Amber Heard scherza con Johnny Depp sul red carpet di The Danish Girl

Su Change.org è stata lanciata la petizione "Remove Amber Heard from Aquaman 2" rivolta a Warner Bros.: nella petizione si chiede di rimuovere dal progetto l'attrice, colpevole di abusi domestici nel confronti dell'ex marito.

Nella petizione, che ha già superato le 37.000 firme, si cita il procedimento legale di Johnny Depp contro l'ex moglie in cui l'attore accusa la donna di abusi e calunnie con lo scopo di rovinare la reputazione di Depp a Hollywood. Su Change.org si legge: "Dal momento che è comprovato che Amber Heard è una molestatrice e colpevole di violenze domestiche, Warner Brothers e DC Entertainment dovrebbero rimuoverla da Aquaman 2. Non devono ignorare la sofferenza delle vittime di Amber Heard e non devono valorizzare una colpevole di abusi."

Nel frattempo la battaglia legate tra Depp e la Heard prosegue senza esclusione di colpi, Johnny Depp sarebbe stato costretto a condividere i suoi referti medici per dimostrare che Amber Heard l'ha diffamato, mentre i legali dell'attrice avrebbero addirittura richiesto una perizia psichiatrica per il divo.