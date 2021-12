Johnny Depp: Paul Bettany commenta i suoi SMS su Amber Heard: "È stato sgradevole"

Gli SMS che Johnny Depp ha scambiato nel 2013 con Paul Bettany relativamente ad Amber Heard sono diventati pubblici e sono stati commentati dal protagonista de Il Codice Da Vinci.

Paul Bettany ha finalmente commentato gli SMS che ha scambiato con Johnny Depp relativamente ad Amber Heard nel 2013 sono diventati di dominio pubblico in seguito al processo legale che il protagonista di Pirati dei Caraibi ha intentato contro The Sun. Nel corso di un'intervista con The Independent, il celebre interprete de Il Codice Da Vinci ha detto la sua sulla questione. Paul Bettany ha dichiarato: "Credo che sia un argomento davvero complesso da trattare. Penso che io possa soltanto gettare benzina sul fuoco".

Nonostante l'intervento del suo manager per evitare l'argomento e proseguire con altre domande, però, Paul Bettany ha proseguito: "Si è trattato di un momento davvero strano. La cosa strana è che improvvisamente uno dei giornali più scabrosi di Londra e i suoi avvocati si riversano sui tuoi SMS degli ultimi 10 anni. Riuscite a immaginare come sarebbe, onestamente, avere un gruppo di avvocati che rovista in ogni vostra email e SMS degli ultimi 10 anni? Tutto quello che posso dirvi è che è stata una sensazione sgradevole".

Paul Bettany e Johnny Depp sono cari amici nella vita reale e, nel 2013, si sono scambiati una serie di SMS resi pubblici in seguito al processo del secondo contro The Sun. Depp scrisse a Bettany: "Bruciamo Amber!". E l'attore gli rispose: "Dopo averci pensato bene, non credo che dovremmo bruciare Amber - è una compagnia deliziosa e piacevole per gli occhi, inoltre non sono sicuro che sia una strega. Naturalmente potremmo provare ad annegarla. Che ne dici?".

La risposta di Johnny è stata: "Affoghiamola prima di bruciarla!!! Dopo mi fotterò il suo cadavere bruciato per assicurarmi che sia morta". Recentemente, Johnny Depp ha chiamato in causa James Franco per la sua presunta relazione con Amber Heard.