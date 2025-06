Vision: un gigantesco spoiler ha svelato l'incipit della serie e il motivo del ritorno di Ultron?

Non è un segreto che James Spader riprenderà il ruolo di Ultron nella prossima serie televisiva Vision, che vedrà protagonista l'omonimo personaggio interpretato da Paul Bettany e che riprenderà dagli eventi successivi al finale di WandaVision.

Tuttavia, le circostanze del ritorno del villain apparso in Avengers: Age of Ultron sono rimaste avvolte nel mistero, fino ad ora. Nelle ultime settimane, il noto insider di settore Daniel Richtman ha condiviso diversi scoop su Vision, molti dei quali sono stati presto confermati dagli operatori del settore. Tra le rivelazioni più eclatanti, anche la descrizione dell'incipit della serie Marvel Television.

A quanto pare, Visione si recherà su Madripoor in cerca dei suoi ricordi e della sua umanità, solo per incontrare Ultron in forma umana. La storia si sviluppa da lì, ma la direzione che prenderà questa serie in termini di narrazione rimane ancora un segreto. Si possono, però, formulare alcune interessanti ipotesi.

Quale sarà la trama di Vision? Alcune delle ipotesi più probabili

Avengers 2: il temibile Ultron in azione

Se Visione incontrerà davvero un Ultron "umano", è lecito pensare che abbia trovato un modo per sopravvivere agli eventi di Avengers: Age of Ultron ed è riuscito a creare un nuovo corpo per sé e per le altre IA create da Tony Stark.

WandaVision: un'immagine di Paul Bettany

Offrirà a suo figlio l'opportunità di diventare anche lui umano a Madripoor, un apparente rifugio per questi androidi dalle sembianze umane? E potrebbe essere questo il luogo del ritorno di Sharon Carter/Power Broker? Dovremo aspettare e vedere, ma tutti gli indizi fanno pensare che la serie sarà diversa da quello che ci aspettavamo quando è stata annunciata per la prima volta.

Paul Bettany, come detto, riprenderà il suo ruolo di Visione, mentre James Spader tornerà nel ruolo di Ultron. Nelle ultime settimane T'Nia Miller è stata scritturata per il ruolo di Jocasta, mentre Kerry Condon ed Emily Hampshire sono state arruolate rispettivamente per prestare la loro voce a F.R.I.D.A.Y. e E.D.I.T.H.. Ruaridh Mollica dovrebbe interpretare un personaggio misterioso che alcuni dicono sarà Tommy Maximoff.