Johnny Depp nega le accuse di Amber Heard: "Non ho mai spinto Kate Moss" (VIDEO)

Johnny Depp ha confutato le accuse di Amber Heard secondo le quali avrebbe spinto Kate Moss giù per le scale, dopo che la modella stessa ha testimoniato in suo favore smentendo i rumors.

A Johnny Depp è stato chiesto di rispondere alla precedente testimonianza di Amber Heard riguardante una voce secondo cui l'attore avrebbe brutalmente spinto la sua ex ragazza Kate Moss giù per le scale, diceria che la modella stessa ha smentito pubblicamente sotto giuramento.

"La signora Heard ha preso la storia che le ho raccontato e l'ha trasformata in un incidente molto brutto, che è avvenuto soltanto nella sua mente", ha dichiarato Depp. "Non c'è mai stato un momento, durante la nostra relazione, in cui ho spinto Kate giù da una rampa di scale, non è mai accaduto."

Johnny Depp con la modella Kate Moss

La Moss in persona ha testimoniato poco prima dell'attore, negando che Depp l'abbia spinta e rivelando che in realtà è semplicemente caduta da una rampa di scale, dopo una burrasca, mentre i due si trovavano in vacanza in Giamaica negli anni novanta.

Johnny Depp ha ricordato: "Ho lasciato la casa per primo e ho visto Kate uscire dalla porta... c'erano tre scalette di legno, ed è scivolata. Le sue gambe non hanno attutito il colpo ed è atterrata direttamente sul coccige... Si è fatta male, stava piangendo, quindi sono corso verso di lei e l'ho afferrata per portarla in camera e per assicurarmi che stesse bene. Questo è tutto, questa è l'intera storia."