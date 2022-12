Johnny Depp torna nei panni di Jack Sparrow per realizzare il desiderio di un fan di 11 anni (VIDEO)

Johnny Depp ha fatto ritorno nei panni di Capitan Jack Sparrow, star della saga dei Pirati dei Caraibi, per una buona causa.

Domenica, il canale YouTube "Kraken The Box" gestito da un ragazzino di 11 anni di nome Kori ha condiviso un video personale che Depp, 59 anni, gli ha recentemente inviato in collaborazione con la Make-A-Wish Foundation. Nella clip, l'attore riprende il ruolo dello sgangherato pirata della saga Disney. Ecco le sue parole:

"Quindi, Capitano Kori, mi dispiace terribilmente di essermi perso questo. Volevo dirlo, ho dimenticato di dirlo, non l'ho detto, lo dirò ora. Dicendolo, lo dirò. Ho sentito parlare di qualcosa di cui si parlava in passato chiamato canale YouTube, che non capisco, ma perché no? Sarò felice di seguire il tuo canale YouTube e dirò a tutti i miei amici di seguire il tuo canale Youtube".

L'account YouTube di Kori ha guadagnato 176.000 abbonati da quando la pagina è stata creata il 28 novembre, in gran parte con video a tema pirata.

"Penso che renderà una meravigliosa esperienza di intrattenimento un momentaneo intervallo di unione del tutto in uno spazio, ma distanti, ma allo stesso tempo molto vicini", ha detto Depp, nei panni dell'eccentrico Jack Sparrow, della piattaforma di condivisione video. "Curioso, duraturo e strano."

Jack Sparrow: perché Johnny Depp dovrebbe amare e odiare il suo strambo pirata dei Caraibi

Una fonte vicina a Johnny Depp ha detto a PEOPLE che l'attore è stato contattato da Make-A-Wish con "una richiesta tempestiva", poiché Kori è in cure palliative dopo aver subito due trapianti di cuore.

Kori è un "grande" fan di Jack Sparrow e guardava spesso i film dei Pirati "durante i suoi molteplici interventi al cuore e i successivi periodi di recupero", afferma la fonte. In un video, la madre del bambino ha spiegato: "Quindi stiamo sfruttando al massimo il tempo che ci resta non andando a scuola - bonus - non facendo davvero i lavori di casa, vivendo in pigiama e divertendoci. Ci stiamo solo concentrando sul rendere la vita il più bella possibile e divertirci il più possibile quando possiamo".