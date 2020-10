Johnny Depp abbraccia le sue fan ma infrange le regole sul distanziamento (FOTO)

Johnny Depp ha suscitato diverse polemiche dopo essere stato immortalato mentre lasciava l'aeroporto di Zurigo e infrangeva le regole sul distanziamento sociale per abbracciare le sue fan, scattarsi foto con loro e firmare autografi.

He is so perfect and darling 👑🌸 pic.twitter.com/ZVPwzWBFrB — Support Johnny Depp (@MyGrindelwald) October 2, 2020

Johnny Depp greeting fans after arriving in Switzerland October 1, 2020 pic.twitter.com/wNhilLOAi9 — Support Johnny Depp (@MyGrindelwald) October 2, 2020

In un periodo storico nel quale alle persone viene chiesto di mantenere la distanza sociale per tentare di contenere l'emergenza sanitaria con cui il mondo fa i conti ormai da mesi, a volte la voglia ed il bisogno di un abbraccio potrebbe risultare quasi insostenibile. Lo sa bene Johnny Depp che in questo 2020 a dir poco caotico ha dovuto affrontare anche il processo per diffamazione contro il The Sun, durante il quale sono emerse confessioni e immagini riguardanti la sua vita privata e quindi il matrimonio con Amber Heard di cui probabilmente il pubblico ed i fan avrebbero fatto volentieri a meno. Nonostante tutto, però, sono sempre tantissime (se non addirittura di più) le persone che scelgono di schierarsi al fianco dell'attore e che hanno voglia di manifestargli tutta la propria vicinanza in questa fase delicata della sua vita.

Nelle scorse ore, Johnny Depp è stato fotografato mentre lasciava l'aeroporto di Zurigo. Ciò che ha attirato l'attenzione della gente, e e che ha quindi dato il via alle polemiche, è però la scelta dell'attore di infrangere le regole relative al distanziamento sociale per abbracciare alcune sue fan che lo attendevano lì fuori. L'interprete di Blow si è intrattenuto con le ragazze, apparendo felice e sereno mentre scattava selfie e firmava autografi. L'attuale guida del governo in Svizzera afferma però che le persone nel Paese dovrebbero mantenere una distanza di almeno un metro e mezzo dalle altre persone. Le regole stabiliscono anche che se non è possibile mantenere quella distanza, bisogna comunque indossare una mascherina, cosa che però Johnny Depp in questo caso non ha fatto.

Ricordiamo che, nei giorni scorsi, Amber Heard ha rivolto nuove accuse contro Johnny Depp. Secondo l'interprete di Aquaman, infatti, l'attore fuggirebbe dagli Stati Uniti per evitare di deporre per il processo da lui stesso intentato nei confronti dell'ex moglie. A quanto pare, infatti, Depp non si renderà disponibile per la deposizione fino a quando le riprese di Animali Fantastici 3 non saranno completate, ovvero verso la fine di febbraio 2021.