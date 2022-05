Johnny Depp indossa un anello con la scritta "verità" durante la sua battaglia legale contro Amber Heard

Johnny Depp, in un certo senso, ha rilasciato una dichiarazione non verbale all'interno del tribunale di Farifax questo giovedì: l'attore è stato visto con indosso uno spesso anello d'argento con la parola "verità" incisa su di esso mentre continua ad imperversare la battaglia legale con l'ex moglie Amber Heard.

Depp ha citato in giudizio la Heard per diffamazione dopo che quest'ultima ha alluso al fatto che la loro relazione sarebbe stata violenta in un editoriale scritto per il Washington Post nel 2018. La star di "Cry Baby" ha originariamente intentato una causa da 50 milioni di dollari nel marzo 2019 al che l'attrice ha controcitato Johnny in giudizio per 100 milioni di dollari.

Le foto dell'anello circolano ormai da quasi due giorni sui social media e i fan hanno scritto una serie di post in sostegno della star e della battaglia che sta conducendo alla ricerca della verità, quella verità che l'attore stesso ha ammesso essere l'unica cosa che realmente conta per lui.

Il team legale della star di Pirati dei Caraibi ha affermato che le affermazioni di Amber Heard hanno avuto un impatto estremamente negativo sulla sua carriera, facendogli perfino perdere il suo ruolo da protagonista nel sesto capitolo del franchise incentrato su Jack Sparrow. Nomi importanti del mondo dello spettacolo come Chris Rock, Joe Rogan, Ireland Baldwin, Eva Green, Javier Bardem e Penelope Cruz hanno espresso pubblicamente il proprio sostegno nei confronti di Johnny Depp.