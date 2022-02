Johnny Depp, i fan vogliono fargli vincere l'Oscar 2022: ecco come

I fan di Johnny Depp si radunano su Twitter per cercare di far vincere un Oscar 2022 all'attore grazie alla più recente iniziativa dell'Academy.

Johnny Depp agli Oscar 2022? I fan dell'attore stanno facendo gioco di squadra su Twitter per far sì che accada... Ma come di preciso? Grazie alla più recente iniziativa dell'Academy.

Qualche giorno fa è stato annunciato dall'Academy che gli spettatori appassionati di cinema avranno modo di premiare i propri preferiti tramite Twitter o sul sito dell'Academy.

È stata infatti lanciata l'iniziativa #OscarsFanFavorite (assieme a una seconda, #OscarsCheerMoment, dedicata alle migliori scene nelle pellicole del 2021) per la quale sarà possibile votare il proprio film preferito del 2021 e candidarlo a un Oscar virtuale, quello per il Miglior Film secondo il pubblico, come segnalano anche MovieWeb e GFR.

Così i fan dell'attore hanno deciso di candidare l'ultimo film di Depp, Il caso Minamata, diretto da Andrew Levitas, e nel quale recitano anche Akiko Awase, Minami, Katherine Jenkins e Bill Nighy.

Le votazioni si chiuderanno il 3 marzo, e anche se non vi sarà un vero e proprio Oscar come Premio per il vincitore, vedremo se i fan di Depp riusciranno a far trionfare il film dell'attore, che comunque ha non pochi avversari da battere per potercela fare, come ad esempio il cinecomic Marvel Spider-Man: No Way Home.