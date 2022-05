Johnny Depp: una donna urla "Questo bambino è tuo!" e viene espulsa dall'aula di tribunale

Una donna con in braccio un bambino si è messa ad urlare durante il processo in corso tra Johnny Depp e Amber Heard ed è stata espulsa dall'aula di tribunale di Farifax.

Una donna, che teneva in braccio un bambino, ha iniziato ad urlare all'interno del tribunale di Farifax, in Virginia, dicendo che credeva che la sua anima e quella di Johnny Depp fossero "connesse": la signora è stata espulsa dall'aula durante il processo per diffamazione che sta avendo luogo tra la star di Pirati dei Caraibi e la sua ex moglie Amber Heard.

Secondo quanto riferito dalla corrispondente di Law & Crime Network Angenette Levy, la donna con in braccio il piccolo ha gridato: "Questo bambino è tuo!" nel bel mezzo della pausa mattutina del processo, durante la quale tutti i presenti in aula si sono alzati in piedi.

Anche la donna con il bambino si è alzata di scatto e, secondo quanto riportato da alcune testate statunitensi, ha urlato: "Johnny, ti amo! Le nostre anime sono connesse!" Depp si è voltato e ha fatto un cenno alla donna. In seguito gli agenti si avvicinati e l'hanno pacificamente allontanata dall'aula.

La battaglia in tribunale concerne l'editoriale che Amber Heard ha scritto per il Washington Post nel 2018, in cui l'attrice si è descritta come un "personaggio pubblico che rappresenta gli abusi domestici". Sebbene Johnny Depp non sia nominato nell'articolo, la Heard lo aveva precedentemente accusato di abusi già nel 2016, abusi che la star di Blow ha sempre negato categoricamente.