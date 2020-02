Johnny Depp aveva scritto a Paul Bettany: "Bruciamo e anneghiamo Amber Heard"

Johnny Depp aveva scritto alcun i messaggi in cui dichiarava che avrebbe voluto bruciare e annegare l'ex moglie Amber Heard, parole emerse durante un'udienza che si è svolta a Londra.

Il contenuto delle sue conversazioni è stato rivelato alla presenza dell'attore, pochi giorni fa apparso sul red carpet di Berlino 2020.

Il 6 novembre 2013 l'ex star di Pirati dei Caraibi avrebbe scritto all'amico Paul Bettany "Bruciamo Amber", e poche ore dopo avrebbe aggiunto "Affoghiamola prima di bruciarla! Dopo scoperò il suo cadavere carbonizzato per essere sicuro che sia morta".

Tra i messaggi che sono stati letti in aula anche quelli inviati da

Johnny Depp sempre a Bettany nel maggio 2014 in cui diceva: "Smetterò realmente di bere. Ho bevuto tutta la notte prima di prendere Amber per volare a Los Angeles domenica scorsa... Amico, è stato brutto. Non ho mangiato per giorni... polveri... mezza bottiglia di whiskey, un migliaio di red bull e vodka, pillole, 2 bottiglie di Champers sull'aereo e cosa ottieni?? Un inhun irato e aggressivo in un fottuto blackout, che urla oscenità e insulta chiunque si avvicini. Ho chiuso. Ammetto di essere troppo matto per diffondere la mia rabbia sulla persona che amo... Per motivi irrilevanti, e sono poi troppo vecchio per essere così. Ma le pillole, vanno bene!".

L'udienza preliminare in corso a Londra è legata alla causa intentata da Depp contro il quotidiano The Sun per aver pubblicato un articolo in cui si sostiene che la star abbia avuto un comportamento violento nei confronti di Amber Heard.

L'avvocato di Johnny, David Sherborne, è invece invece convinto che l'attrice stia mentendo e sia invece colpevole della violenza fisica e psicologica durante il matrimonio che si è concluso nel 2016.

L'avvocato della testata giornalistica, Adam Wolanski, ha invece dichiarato che il messaggio inviato nel 2014 farebbe riferimento a una lite avvenuta a bordo di un aereo in viaggio da Boston a Los Angeles. Depp avrebbe urlato e preso a schiaffi Amber, per poi darle dei calci sulla schiena e lanciarle contro uno stivale e, infine, perdere i sensi nel bagno del velivolo. L'attore nega però tutte le accuse.