Johnny Depp si dirige in Francia per girare il suo primo film dopo il processo contro Amber Heard (FOTO)

Johnny Depp si è apparentemente diretto in Francia per girare il suo primo progetto dopo essere uscito vittorioso dal suo processo per diffamazione contro Amber Heard.

La battaglia legale di Johnny Depp e Amber Heard sembra essere terminata e, dopo aver trascorso del tempo in tournée con Jeff Beck, la star di pirati dei Caraibi si è diretta in Francia per girare il primo film che segue la fine del processo per diffamazione contro l'ex moglie.

Nelle foto condivise online, Johnny è stato visto sorridere e salutare i fan mentre si dirigeva verso un'auto in attesa fuori dall'aeroporto. L'attore indossava un paio di occhiali da sole scuri e un cappello marrone abbinato al colore dei suoi capelli. Un utente di Instagram ha commentato il nuovo look di Depp scrivendo: "Johnny è perfetto, ha sempre un aspetto fantastico."

Il primo ruolo di Johnny sarà quello di Louis XV in un film intitolato Jeanne du Barry. I suoi avvocati sono stati chiari sul fatto che il processo ha avuto luogo unicamente per permettere a Depp di poter riabilitare il suo nome e sarà affascinante vedere come la sua carriera si riprenderà alla fine di questa battaglia legale.

Detto questo, anche se Johnny Depp potrebbe tornare a breve sul set di un film, non è del tutto fuori pericolo dal punto di vista legale visto che al momento non è chiaro se il team legale di Amber Heard cercherà effettivamente di appellarsi alla decisione della giuria. Inoltre, l'attore dovrà anche affrontare un imminente processo per mettere definitivamente a tacere le accuse di aggressione e, in questa occasione, il suo ormai famoso avvocato Camille Vasquez dovrebbe tornare a difenderlo in tribunale.