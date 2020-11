Johnny Depp, Dior lo conferma come testimonial: i fan comprano il profumo per sostenerlo

Dior ha scelto di confermare Johnny Depp come testimonial di Sauvage, il profumo di cui adesso i fan dell'attore vogliono comprare un flacone per esprimere il proprio sostegno all'interprete di Pirati dei Caraibi.

Johnny Depp in una foto del 2019

Negli ultimi tempi Johnny Depp è finito più volte sotto i riflettori, soprattutto per via dello scontro in tribunale che lo ha visto contrapposto al quotidiano The Sun che, in un articolo, lo aveva definito "picchiatore di sua moglie", in riferimento alla relazione malata che lo ha visto legato ad Amber Heard dal 2012 al 2016. Dopo aver perso la causa per diffamazione, Depp è stato allontanato da Animali Fantastici 3, perdendo dunque l'opportunità di tornare ad interpretare Grindelward nel nuovo film della saga. Tale scelta della Warner Bros. ha fatto sì che i numerosi fan dell'attore si scagliassero contro la major, minacciando di boicottare l'opera e facendo impazzare sui social l'hashtag #JusticeForJohnnyDepp. Questi stessi fan hanno adesso scelto di esprimere ulteriormente il proprio sostegno a Depp acquistando Sauvage, il profumo di Dior del quale l'attore è tutt'ora testimonial.

Dior ha infatti scelto di prolungare il suo rapporto professionale con Johnny Depp, come è stato confermato dallo spot andato in onda questa settimana durante The Great British Bake Off e che possiamo vedere anche in Italia. A tal proposito è intervenuto un portavoce della Advertising Standards Authority, il quale ha spiegato: "Abbiamo ricevuto un totale di 11 reclami per questa pubblicità, con i denuncianti che ritenevano che Johnny Depp non dovesse apparire nello spot a causa delle sue recenti vicende legali". Non 11 ma molti di più sono stati invece coloro che hanno applaudito la scelta di Dior di non voltare le spalle all'attore. "Johnny Depp è ancora il volto di Sauvage, perché quelli di Dior non sono idioti" si legge in un post. "Un plauso a Dior per essere praticamente l'unico sponsor rimasto al fianco di Johnny Depp", ha detto un altro fan. "È ancora il volto di Sauvage, sicuramente mi procurerò un flacone per mostrare il mio sostegno" si legge infine in un altro post.

Ricordiamo che Depp è stato condannato a pagare al quotidiano The Sun un importo iniziale di 630.000 sterline in spese legali dopo che il tribunale ha stabilito che c'erano prove schiaccianti relative alla violenza dell'attore su Amber Heard.