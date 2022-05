Johnny Depp: la descrizione dell'attore scritta da Penélope Cruz diventa virale

La descrizione di Johnny Depp, scritta anni fa da Penélope Cruz, è nuovamente divenuta virale su Twitter dopo che i fan hanno lanciato un hashtag per deridere Amber Heard.

Penélope Cruz è stata una delle prime celebrità di Hollywood a difendere Johnny Depp dopo che l'attore è stato descritto come una persona violenta e un "picchiatore di mogli" a seguito di un editoriale pubblicato dall'ex moglie Amber Heard nel 2018.

Nella sua dichiarazione la Cruz ha descritto Depp come "una delle persone più generose che abbia mai incontrato" che era "sempre gentile con tutti". Le parole dell'attrice spagnola sono recentemente riemerse diventando virali, nel bel mezzo del processo tra Amber e Johnny, e mandando in tendenza l'hashtag #AmberHeardIsAPsychopath sulle piattaforme dei social media.

"Ho incontrato Johnny quando avevo 19 anni, non solo ho fatto 3 film con lui, ma lo considero un grande amico. Sono sempre stata colpita dalla sua gentilezza, dalla sua mente brillante, dal suo talento e dal suo peculiare senso dell'umorismo. Ho visto Johnny in tante situazioni ed è sempre gentile con tutti. È una delle persone più generose che conosco. Durante i sei mesi della mia prima gravidanza, ho trascorso ogni singolo giorno con lui mentre giravamo Pirati dei Caraibi. Mio marito e io non dimenticheremo mai la dolcezza, la protezione e la gentilezza con cui mi ha trattata durante ogni singola fase di quel periodo delicato", recita la dichiarazione della Cruz.

Un tweet della suddetta descrizione di Johnny Depp è diventato virale domenica 8 maggio, mentre i fan discutevano delle scioccanti accuse che la Heard ha mosso contro l'ex marito. "Amber Heard ha tagliato il dito di Johnny facendogli contrarre 3 volte l'MRSA, gli ha bruciato la faccia con una sigaretta, gli ha cagato sul letto, gli ha sputato addosso, ha nascosto i suoi farmaci e gli ha fatto perdere i suoi ruoli più importanti. #AmberHeardIsAPsycopath #AmberHeardlsALiar", ha scritto un fan su Twitter.