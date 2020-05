Johnny Depp contro Amber Heard, l'attore ringrazia i fan per il sostegno (VIDEO)

Johnny Depp continua a dedicare ai suoi fan video musical su Instagram, in particolare ringraziandoli per tutto il loro supporto nella lunga vicenda che lo vede protagonista contro l'ex-moglie Amber Heard, che lo ha accusato di violenze domestiche.

La star di Pirati dei Caraibi ha condiviso una performance con la chitarra solista sul suo profilo Instagram, dall'interno dello studio di casa sua seduto su uno sgabello, ringraziando nel post tutti i suoi fan per essergli vicino in un momento così complicato: "Vi mando tutto il mio affetto e grazie per essere rimasti con me in questo lungo viaggio"

Da quando è arrivato su Instagram, la star non ha smesso di pubblicare video per allietare la quarantena del suo fandom, cantando e suonando con la sua chitarra acustica.

I fan di Johnny Depp non l'hanno mai abbandonato durante gli ultimi anni, nonostante sia stato accusato di violenza dall'ex-moglie. La vicenda legale si protrae per le lunghe, anche dopo che l'attore ha citato per diffamazione la rivista The Sun, per la quale l'attrice ha raccontato di essere stata vittima di violenze domestiche. Se sarà dimostrato in tribunale che ha prodotto prove false per accusare Johnny Depp, Amber Heard rischia tre anni di prigione.