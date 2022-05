Johnny Depp: le celebrità che hanno sostenuto l'attore durante il processo contro Amber Heard

La battaglia legale tra Johnny Depp e Amber Heard continua ad imperversare in tribunale e ormai sono moltissime le celebrità che hanno deciso di manifestare il proprio sostegno nei confronti della star di Pirati dei Caraibi: famosissimi attori, musicisti, ex partner e volti noti del mondo della stand-up comedy.

Le due superstar che hanno recentemente scelto di schierarsi al fianco di Depp sono Paul McCartney e Joe Rogan: l'ex frontman dei Beatles ha reso omaggio all'attore durante un concerto proiettando il videoclip di My Valentine su uno schermo gigante durante l'esecuzione del brano. Joe Rogan e Doug Stanhope, durante il loro ultimo podcast, hanno parlato della Heard, definendola una "bugiarda che racconta stronzate" e sostenendo che Depp sia una persona buona e generosa "che è stata ricattata da una donna manipolatrice."

Per quanto concerne gli ultimi anni è doveroso menzionare che l'ex di Depp, Vanessa Paradis, nel 2020 scrisse una dichiarazione in difesa del suo storico compagno: "Conosco Johnny da più di 25 anni. Siamo partner da 14 anni e abbiamo cresciuto i nostri due figli insieme. In tutti questi anni ho conosciuto Johnny come una persona e un padre gentile, attento, generoso e non violento. Sono a conoscenza delle accuse di cui Amber Heard: questo non è per niente come il vero Johnny che ho conosciuto e, dalla mia esperienza personale di molti anni, posso dire che non è mai stato violento o offensivo nei miei confronti. Ho visto che queste dichiarazioni oltraggiose hanno anche causato danni alla sua carriera perché, sfortunatamente, le persone hanno continuato a crederci".

Winona Ryder, altra storica ex di Depp, nel periodo in cui stava avendo luogo il processo contro il The Sun, dichiarò: "Sono a conoscenza delle accuse di violenza che sono state rese pubblicamente negli ultimi anni da Amber Heard. Conoscevo Johnny molto bene anni fa. Siamo stati insieme per quattro anni, durante i quali l'ho considerato il mio migliore amico e mi è stato vicino come una famiglia. Considero la nostra relazione come una delle più significative della mia vita. L'idea che sia una persona violenta è la cosa più lontana dal Johnny che ho conosciuto e amato. Non posso abbassare la testa davanti ad accuse del genere. Non è mai stato violento con me. Non è mai stato violento o offensivo nei confronti di nessuno."

Anche Javier Bardem e Penelope Cruz hanno sostenuto pubblicamente il loro amico e l'attrice, nel 2020, ha pubblicato la seguente dichiarazione: "Ho incontrato Johnny quando avevo 19 anni. Sono passati molti anni e non solo ho fatto 3 film con lui, ma lo considero un grande amico. Sono sempre stata colpita dalla sua gentilezza, dalla sua mente brillante, dal suo talento e dal suo peculiare senso dell'umorismo. Ho visto Johnny in tante situazioni ed è sempre gentile con tutti. È una delle persone più generose che conosco. Durante i sei mesi della mia prima gravidanza, ho trascorso ogni singolo giorno con lui mentre giravamo Pirati dei Caraibi. Mio marito e io non dimenticheremo mai la dolcezza, la protezione e la gentilezza con cui mi ha trattata durante ogni singola fase di quel periodo delicato."