Johnny Depp a C'è posta per te: il generoso regalo ai due giovani fan

Johnny Depp a C'è posta per te, un momento della puntata

C'è posta per te ha aperto con un incredibile ospite: Johnny Depp, che ha portato in studio un generoso regalo a due fan giovanissimi ma già duramente messi alla prova dalla vita. La presenza del divo hollywoodiano era stata anticipata pochi giorni fa attraverso i canali social ufficiali dello show e la notizia aveva mandato letteralmente in visibilio i tantissimi fan.

Dopo essere stato fotografato negli ultimi giorni in Toscana, dove si è concesso una vacanza lampo alle terme di San Giuliano, e dove pare si sia incontrato con Andrea Bocelli, Johnny Depp, questa sera alle 21:20 in punto su Canale 5 ha finalmente varcato la soglia dello studio di C'è posta per te, accolto dal boato del pubblico e dalla padrona di casa Maria De Filippi. Il divo americano ha parlato di alcune passioni, come la musica, dell'importanza della figura di Marlon Brando, suo mentore, nella vita e nella carriera, e ha raccontato anche qualcosa che in pochi conoscono: la propria destrezza, da papà, nel giocare con le Barbie, il giocattolo che la sua Lily-Rose più amava da bambina. Johnny Depp, però, non era a C'è posta per te soltanto per l'ennesima intervista: a richiedere la sua presenza è stata Rosa, vedova da un anno del marito Andrea, mamma di Rosalba ed Emanuele, a cui ha deciso di regalare un momento indimenticabile proprio con la complicità del loro attore preferito.

Johnny Depp a C'è posta per te mentre parla con due fan

Rosa sembra aver colto nel segno con la sua sorpresa perchè Rosalba ed Emanuele sono rimasti letteralmente a bocca aperta nel vedere proprio lui, Johnny Depp, entrare in studio. Ma il "pirata" più famoso di Hollywood non era lì solo per allietare lo studio di C'è posta per te: il divo generoso ha portato in dono ai due giovani fan due braccialetti identici e soprattutto una borsa di studio per permettere a Rosalba di completare gli studi universitari e un corso da barbiere professionista per Emanuele.

