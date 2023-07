Johnny Depp ci ripensa: tornerà a lavorare con Disney? 'Tutto è possibile'

Johnny Depp potrebbe tornare sui suoi passi e collaborare di nuovo con Disney se si presenterà l'occasione per il progetto giusto. Una fonte vicina all'attore, fresco 60enne, assicura che, nonostante quanto dichiarato in passato riguardo al tradimento da parte di Disney, Depp potrebbe cambiare idea e realizzare altri film con lo studio.

"Tutto è possibile" svela l'insider. "Se gli offrono il giusto progetto, lo farebbe."

Sebbene la fonte non si sbilanci sulla possibilità che Johnny Depp torni a interpretare un nuovo capitolo della saga dei Pirati dei Caraibi, il New York Times ha notato in un articolo del 5 giugno che la Disney starebbe "apparentemente aprendo la porta" per collaborare nuovamente col divo.

Johnny Depp ride mentre il dirigente della Disney risponde alla domanda su "un milione di alpaca"

Finora tutti i rumor sul ritorno di Johnny Depp nei panni del pirata Jack Sparrow erano stati smentiti dal diretto interessato e dalla stessa Disney, ma adesso qualcosa starebbe cambiando, e un anno dopo la fine del processo che ha contrapposto Johnny Depp all'ex moglie Amber Heard, e da cui l'attore è uscito vittorioso, le possibilità di un ritorno dell'attore aumentano. Qualche mese fa il produttore del franchise Jerry Bruckheimer ha confermato al Times che sarebbero due gli script sui Pirati dei Caraibi in fase di sviluppo: "uno con Margot Robbie e uno senza". Alla domanda sull'ipotetico ritorno di Depp, Bruckheimer ha risposto: "Non nell'immediato. Ma il futuro deve ancora essere scritto". E allora incrociamo le dita!