Johnny Depp: l'avvocato Camille Vasquez: "Ecco perché tutti pensavano che uscissi con lui"

Il divorzio e la battaglia legale di Johnny Depp e Amber Heard sono in corso da diversi anni, il pubblico è sempre più coinvolto, e l'avvocato della star, Camille Vasquez, ha recentemente spiegato perché pensa che le persone fossero innamorate dell'idea che i due avessero iniziato ad uscire insieme.

Camille è stata uno dei principali avvocati di Depp nel caso di diffamazione ed è diventata una celebrità a pieno titolo a causa dell'interesse pubblico nel procedimento e nei suoi confronti. Circolavano voci online sul fatto che fosse effettivamente coinvolta sentimentalmente con l'attore, cosa che ha negato più volte.

La Vasquez ha recentemente rilasciato un'intervista con Gayle King di CBS Mornings, in cui le è stato chiesto di parlare di queste voci: "È stato deludente sentirne parlare. Ma penso che siano iniziate a circolare perché alla gente piacciono le storie d'amore. A loro piace inventare le cose, giusto? Non significa che siano vere. E ovviamente in questo caso non erano vere, non sono mai state vere."

Durante quella stessa intervista, la Vasquez ha concluso affermando: "Molti credevano che ci abbracciassimo troppo... io abbraccio sempre tutti! Voglio dire, sono fatta così, sono una persona calorosa. E non credo che ci sia qualcosa di sbagliato nel prendersi cura dei propri clienti, giusto? Stavo combattendo per la sua vita, il suo nome. È perfettamente normale poter tendere una mano e abbracciarlo e farlo sentire protetto."