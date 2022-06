Johnny Depp farà un'apparizione a sorpresa al Festival di Glastonbury 2022?

Johnny Depp si presenterà senza preavviso al Festival di Glastonbury 2022 assieme a Jeff Beck? Tutto è possibile ma ancora non lo sappiamo con certezza.

Johnny Depp è soltanto l'ultima delle celebrità che sono state menzionate in questi ultimi giorni a proposito di un'eventuale intervento a sorpresa presso il Festival di Glastonbury 2022, che si terra dal 22 Giugno al 26 Giugno a Pilton, Somerset, in Inghilterra.

Negli ultimi 50 anni il festival ha visto arrivare senza preavviso alcune delle più grandi star del pianeta: da Lady Gaga al 14° Dalai Lama del Tibet insieme a Patti Smith... Glastonbury ha visto davvero di tutto. Depp si sta preparando a pubblicare un nuovo album con il leggendario Jeff Beck e in molti si chiedono se la star di Pirati dei Caraibi possa aver deciso di deliziare il pubblico con un'apparizione a sorpresa.

L'ultimo singolo dell'ormai celebre duo, una cover di "Venus In Furs" dei VU, è stato pubblicato la scorsa settimana e sebbene Beck sia ormai giunto alla fine del suo tour nel Regno Unito, a cui anche Depp ha preso parte, c'è la possibilità che a breve i due salgano sul palco del Festival.

Johnny Depp non è estraneo a Glastonbury, essendosi esibito nell'area di Cinemageddon nel 2017: sebbene la musica iniziasse il venerdì, i partecipanti hanno ricevuto una sorpresa quando l'attore ha fatto un'apparizione a sorpresa presso la Worthy Farm, in occasione di una proiezione del suo film intitolato The Libertine.