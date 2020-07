Johnny Depp e Amber Heard, spunta un audio agghiacciante: "Tagliami"

Un nuovo audio in merito alla causa di divorzio tra Johnny Depp e Amber Heard, in cui l'attore chiedeva all'ex moglie di tagliarlo, è stato consegnato al tribunale della High Court di Londra.

Continuano a emergere nuove prove, sempre più fuori dall'ordinario, sul divorzio tra Johnny Depp e Amber Heard, tra cui un audio inquietante in cui si sente freddamente Depp chiedere ripetutamente all'ex moglie di "tagliarlo", ovunque volesse.

Nell'audio si sente Johnny Depp chiedere "tagliami, se non lo fai tu, lo farò io", mentre stringeva un coltello, in uno scambio di battute scioccanti con Amber Heard nel luglio 2016, un mese prima del loro divorzio.

L'ex moglie avrebbe tentato di farlo ragionare, chiedendogli di smetterla e di mettere via la lama. L'audio è stato riprodotto presso l'High Court di Londra, dove Depp ha citato in giudizio The Sun per un articolo nel 2018 che lo ha definito un "molestatore violento". Ma la vicenda sembra più complicata: Depp infatti ha raccontato un'altra versione del suo matrimonio con l'attrice.

Depp racconta che era Amber Heard ad essere irascibile e infedele, anche lei col vizio del bere e "una sociopatica narcisista". L'attore avrebbe provato più volte a far disintossicare Amber, ma l'attrice "beveva almeno due bottiglie di vino davanti a me ogni sera", ha incalzato l'attore, svelando in aula email di Amber a testimonianza pure dell'abuso di stupefacenti.

Berlino 2020: Johnny Depp in posa al photocall di Minamata

Non è chiaro se questo nuovo audio sia stato registrato in un hotel o in uno dei loro lussuosi appartamenti, ma Johnny Depp afferma: "Le ho chiesto di tagliarmi. Se non era disposta a farlo liberamente, l'avrei fatto da solo. Tanto sentivo che mi stava ferendo lo stesso."

In precedenza, il tribunale ha letto un testo scioccante inviato il 15 agosto 2016, la data della transazione di divorzio della coppia, da Depp al suo agente. Johnny Depp minaccia di tagliare i genitali di Elon Musk perché riteneva che lui e Heard avessero una relazione. Il testo accusava Heard di avere una relazione con "Mollusk", ovvero il fondatore di Tesla.

Il miliardario ha frequentato Heard per circa un anno, dopo essersi separato dalla star dei Pirati dei Caraibi. Tuttavia Musk ha negato di avere una relazione con l'attrice.