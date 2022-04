Johnny Depp: Amber Heard scrive un ultimo post prima del processo: "Mi fa molto male"

Amber Heard ha annunciato che sparirà dai social per tutta la durata del processo per diffamazione: Johnny Depp l'ha denunciata dopo un suo editoriale sul Washington Post.

Amber Heard ha scritto su Instagram un lungo post alla vigilia del processo per diffamazione: la star, denunciata da Johnny Depp, dopo un editoriale sul Washington Post, spera che sia l'ultima volta che lei ed il suo ex si confrontino sul loro passato nelle aule di un tribunale. 'Mi auguro che sia io che lui possiamo voltare pagina', ha detto annunciando il suo black out dai social per le prossime due settimane.

L'ennesimo atto della battaglia legale tra Amber Heard e Johnny Depp si annuncia come un evento mediatico, pochi giorni fa Court TV ha annunciato che il processo sarà trasmesso in diretta televisiva. Alla vigilia di questo nuovo capitolo, Amber Heard ha scritto un lungo post su Instagram, annunciando il suo black out dai social, anche se la sovraesposizione mediatica continuerà attraverso i canali televisivi, la stampa e il web.

"Andrò offline per le prossime settimane. Come forse saprete, sarò in Virginia, dove affronterò il mio ex marito Johnny Depp in tribunale", ha scritto la Heard. "Johnny mi ha citato in giudizio per un editoriale che ho scritto sul Washington Post - ha continuato l'attrice - in cui raccontavo la mia esperienza di violenza e abusi domestici. Non l'ho mai nominato, piuttosto ho scritto del prezzo che le donne pagano per parlare contro gli uomini al potere. Io continuo a pagare quel prezzo, ma spero che quando questo caso si concluderà, potrò voltare pagina, e così anche Johnny".

La star, alla vigilia del processo, afferma di provare ancora amore per l'ex marito "ho sempre mantenuto un amore per Johnny e mi provoca un grande dolore condividere i dettagli della nostra vita passata con il resto del mondo. In questo momento, riconosco il continuo sostegno che ho avuto la fortuna di ricevere in questi anni e, nelle prossime settimane, mi ci appoggerò più che mai".