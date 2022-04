Johnny Depp e Amber Heard: il processo per diffamazione andrà in onda in TV

Johnny Depp ha fatto causa ad Amber Heard per diffamazione e il processo al via l'11 aprile andrà in onda su Court TV.

L'11 aprile Johnny Depp e Amber Heard torneranno in tribunale e il network americano Court TV proporrà il processo nella propria programmazione.

Il network ha infatti annunciato che gli spettatori potranno seguire quanto accadrà in aula con le dirette e gli interventi degli esperti.

Johnny Depp ha fatto causa all'ex moglie Amber Heard dopo la pubblicazione di un articolo sul The Washington Post in cui l'attrice descriveva gli abusi fisici e psicologici che aveva subito durante la loro relazione e di come le sue dichiarazioni riguardanti la violenza domestica e sessuale avessero avuto un impatto negativo sulla sua carriera. La star di Pirati dei Caraibi sostiene che l'articolo fosse diffamatorio e ha chiesto circa 50 milioni di dollari per i danni subiti.

Ethan Nelson, a capo di Court TV, ha dichiarato: "I casi legali di alto profilo come questo fanno spesso parlare e discutere, e può essere difficile per gli spettatori superare tutte queste distrazioni per avere una chiara visione dei fatti, ma è qui che interveniamo noi. Tra i video provenienti direttamente dall'aula e i nostri talent di alto livello, Court TV sarà la fonte per una prospettiva non di parte sul processo mentre si svolge".