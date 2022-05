Johnny Depp vs Amber Heard: quanto dovranno pagare in caso di condanna

Quanto rischiano di dover pagare Johnny Depp e Amber Heard nel caso in cui venissero condannati? I due attori, che si sono fatti causa a vicenda, nelle prossime ore ascolteranno il verdetto della giuria.

Ormai sta per arrivare la sentenza relativa al famigerato processo che ha visto come protagonisti Johnny Depp e Amber Heard: il verdetto sarà consegnato dai sette giurati alla giudice Penney Azcarate, una delle protagoniste del procedimento giuridico che ha avuto luogo nel tribunale di Fairfax, in Virginia.

L'oggetto della causa intentata da Depp è un editoriale pubblicato nel dicembre 2018 dal Washington Post, firmato dalla Heard, all'interno del quale l'attrice ha scritto: "Due anni fa, sono diventata un personaggio pubblico che rappresentava gli abusi domestici e ho sentito tutta la forza dell'ira della nostra cultura per le donne che si esprimono. Ho avuto il raro vantaggio di vedere, in tempo reale, come le istituzioni proteggono gli uomini accusati di abusi".

Sebbene sia difficile prevedere chi sarà il vincitore dal punto di vista giuridico, per quanto concerne l'opinione pubblica sembra chiaro ormai che milioni e milioni di persone si siano schierate dalla parte della star di Pirati di Caraibi, non si tratta solo di fan ma semplicemente di coloro che hanno prestato attenzione al seguitissimo processo.

Come è stato riportato più volte nel corso delle ultime settimane, la richiesta di risarcimento di Johnny Depp nei confronti di Amber Heard è di 50 milioni di dollari, mentre l'attrice ha lanciato contro l'ex marito una contro-richiesta di risarcimento pari a ben 100 milioni di dollari.