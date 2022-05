Johnny Depp vs Amber Heard: i social hanno già deciso chi ha vinto

Il mondo del web ha già deciso chi ha vinto nel processo che ha avuto come protagonisti Johnny Depp e Amber Heard: l'attrice di Aquaman non sembra avere molti sostenitori online.

La causa per diffamazione di Johnny Depp contro Amber Heard non è ancora finita, ma i social hanno già deciso chi è il vincitore: l'opinione pubblica sembra essersi schierata dalla parte della star di Pirati dei Caraibi, specialmente dopo la testimonianza della Heard che ha fatto storcere il naso a molte persone online.

Depp ha citato in giudizio la sua ex moglie per 50 milioni di dollari, sostenendo che lei lo abbia accusato falsamente di violenza domestica in un editoriale apparso sul Washington Post nel 2018. A causa dei titoli di giornale che sono stati pubblicati nel corso degli ultimi anni l'attore ha perso il ruolo di Gellert Grindelwald nel franchise Animali Fantastici e quello del leggendario Capitan Jack Sparrow.

Camille Vazquez, l'avvocatessa di Depp, durante la sua arringa conclusiva ha dichiarato: "Amber Heard non ha mai pensato che, seduta sulla sua presunta 'montagna di prove' avrebbe mai dovuto affrontare il suo aguzzino e farle verificare. Invece lui l'ha fatto, ha detto al mondo e a una giuria, che lui è la vera vittima di abusi domestici".

"Per cui oggi è vero, in aula c'è un mostro: ma non è Mr Depp. E c'è una vittima, ma non è Mrs Heard", ha concluso la Vazquez. Leggendo le pagine di tutte le principali piattaforme social sembra essere questo il sentimento comune: secondo gli utenti online Johnny Depp è finalmente stato in grado di dire la verità e presto coloro che lo hanno ingiustamente ritenuto colpevole dovranno restituirgli la sua vita.