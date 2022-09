Johnny Depp vs Amber Heard: il processo diventa un film

La battaglia legale tra Johnny Depp e Amber Heard, così come la loro turbolenta relazione, è stata trasformata in un nuovo film intitolato Hot Take: The Depp/Heard Trial: la pellicola uscirà il 30 settembre 2022 in streaming su Tubi, piattaforma gratuita di proprietà di FOX, che però è disponibile solo negli Stati Uniti.

Il film, che è stato girato in pochissimi mesi, vedrà come protagonisti Mark Hapka, conosciuto per aver recitato nella soap Days of Our Lives, e Megan Davis, vista nell'horror Alone in the Dark, a interpretare rispettivamente Depp e Heard. Un altro ruolo importante sarà quello di Melissa Marty (Station 19) che incarnerà Camille Vasquez, l'avvocato dell'attore statunitense.

Adam Lewinson, il chief content officer di Tubi, ha affermato che il team di Hot Take: The Depp/Heard Trial ha lavorato al fine di "realizzare velocemente una versione tempestiva di una storia che è diventata parte dello zeitgeist culturale, dipingendo un quadro unico di ciò che milioni di persone hanno visto recitare nei titoli dei giornali durante l'estate".

Hot Take è prodotto da Brittany Clemons, Angie Day, Marianne C. Wunch, Hannah Pillemer e Fernando Szew. Autumn Federici e Kristifor Cvijetic, invece, sono i produttori esecutivi per conto della The Ninth House. Il film è stato diretto da Sara Lohman (Secrets in the Woods) mentre la sceneggiatura è stata scritta da Guy Nicolucci (The Daily Show).