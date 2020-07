Johnny Depp: "Amber Heard ha defecato nel nostro letto"

Una relazione scatologica: Johnny Depp torna a parlare di uno degli episodi più imbarazzanti e inquietanti del suo matrimonio con l'ex moglie Amber Heard. Il divo accusa l'attrice di aver defecato nel loro letto, o di aver sporcato le lenzuola con feci di cane.

Berlino 2020: Johnny Depp al photocall di Minamata

Si era già parlato due anni fa di questo episodio e stavolta è Johnny Depp a rievocarlo in un'aula di tribunale, che da settimane è scenario di uno dei divorzi più velenosi di tutti i tempi. "La mattina successiva (dopo un party), la signora Heard (o forse uno dei suoi amici)" - racconta la star dei Pirati dei Caraibi - "ha defecato nel nostro letto comune. Il giorno 12 maggio 2016, la signora Heard ha confessato all'amministratore della nostra tenuta, Kevin Murphy, che far trovare le feci nel letto "è stato uno scherzo innocuo" ammettendo quindi le sue responsabilità." Amber Heard aveva detto che la cacca con cui era stato imbrattato il letto era quella di uno dei cani dell'attore.

Durante l'udienza però, Johnny Depp ha aggiunto che esclude che le feci potessero essere quelle di Pistol o Boo, i suoi cani - come invece gli avvocati di Amber Heard insistono nel sostenere - considerato che si trattava di quasi un chilo di deiezioni. Depp ha confermato di essersi messo a ridere quando ha scoperto lo "scherzo", e ancora oggi trova l'intera faccenda assurda: "è stata una delle cose più assurde e inaspettate che mi siano capitate nella mia vita, quindi sì, sulle prime mi sono messo a ridere, perché era così strano."

Il giorno dell'incidente, la persona incaricata di pulire la stanza ha trovato le lenzuola ridotte in quel modo e ha mandato le foto le foto a Johnny Depp, forse sperando in un extra per il "lavoro sporco" di quella giornata.

La causa tra Depp e Heard intanto prosegue, tra accuse reciproche e nuovi veleni: molte cose erano già di dominio pubblico, ma in tribunale sono stati divulgati altri dettagli. Si è parlato dei problemi di tossicodipendenza di Depp - con tanto di presunte testimonianze fotografiche - e del coinvolgimento dell'amico James Franco.