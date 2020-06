James Franco: che fine ha fatto l'attore?

L'anno scorso Franco è stato citato in giudizio da due ex studentesse che hanno affermato di essere molestate da lui: scopriamo che fine ha fatto l'attore.

James Franco a torso nudo accanto a Sophia Myles in Tristano e Isotta

Fino a qualche tempo fa James Franco era molto presente sui social, ma soprattutto sui media: non c'era giorno in cui le riviste specializzate non annunciassero una novità, un film o un nuovo progetto dell'attore. Tanto che anche noi in redazione abbiamo scherzato più volte sulla prolificità di Franco. Poi dopo le accuse di molestie sessuali, la presenza mediatica dell'attore si è ridimensionata. Che fine ha fatto James Franco?

Recentemente lo abbiamo visto nella seconda stagione di The Deuce, ma di fatto, dopo le accuse, l'attore di Tristano e Isotta e 127 ore non è apparso in altri film o progetti. Sappiamo che ha girato tre film: A Rose for Emily, The Long Home e Kill the Czar, che però non sono stati ancora distribuiti. Gli ultimi mesi le notizie sull'attore riguardano soprattutto le vicissitudini legali che ha affrontato in prima persona e per altri: ricordiamo infatti che James Franco è stato uno dei testimoni nella causa di Johnny Depp contro la sua ex moglie.

James Franco scoppia a ridere durante una premiere di 127 Hours

In una dichiarazione rilasciata recentemente a Vanity Fair, a proposito di James Franco, gli avvocati che rappresentano le accusatrici di Franco, Sarah Tither-Kaplan e Toni Gaal nella loro causa contro l'attore hanno reagito al "tentativo della star di posizionarsi come vittima e macchiare la reputazione dei sopravvissuti".

Due mesi fa il team legale di Franco ha intentato un'azione legale contro il caso, mettendo in discussione la veridicità delle affermazioni di molestie sessuali rilasciate dalle sue ex studentesse sostenendo che i le verità è molto lontana dalle versioni pubbliche delle due ragazze.

Intervistato da Seth Meyers Franco ha dichiarato: "Io ho la mia versione e queste ragazze hanno la loro, una delle cose che imparato è che dobbiamo parlare di queste cose. Ci sono persone che non sono riuscite a farlo per molto tempo ed ora e il momento di farle partecipare alla conversazione."

Tither-Kaplan e Gaal si erano iscritte al programma di Franco a Los Angeles pagando un mensile di trecento dollari, ci furono anche altre masterclass, tra cui una lezione da settecento dollari per imparare a recitare in una scena di sesso. La causa afferma che gli studenti sono stati obbligati a fare un'audizione, sotto forma di breve filmato, per la lezione in modo che James Franco potesse rivedere il girato in seguito. Agli studenti è stato anche chiesto di dare il loro completo consenso sull'utilizzo delle registrazioni.