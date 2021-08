Johnny Depp e Amber Heard, la causa prosegue e la richiesta di lei viene rifiutata

Johnny Depp potrà procedere con la causa per diffamazione da 50 milioni di dollari contro Amber Heard, dopo che il giudice ha respinto la richiesta di lei, ovvero l'archiviazione del caso. L'annuncio arriva dopo che l'attore ha parlato di un boicottaggio contro di lui da parte di Hollywood.

Johnny Depp ha ottenuto un risultato a suo favore nella battaglia legale contro l'ex moglie Amber Heard. Nelle ultime ore è stato infatti reso noto che un giudice della Virginia gli ha concesso il permesso di procedere con la sua causa per diffamazione, partita due anni fa. Questo significa che il caso non sarà archiviato, come invece aveva nuovamente chiesto Heard. Questa è la terza mozione della star di Aquaman da quando Depp ha intentato la sua causa nel marzo 2019, citando vari motivi, tra cui la recente causa persa da Depp nel Regno Unito.

Ricordiamo che l'attore 58enne ha presentato per la prima volta la causa per diffamazione contro Heard nel 2018, dopo che lei aveva pubblicato un editoriale sul Washington Post in cui scriveva di "sopravvivere agli abusi domestici". Sebbene non abbia mai nominato specificamente Depp, l'attrice lo ha apertamente accusato di violenza domestica.

Secondo un rapporto riportato da USA Today, il giudice ha concluso che i due casi (diffamazione e calunnia) non sono correlati e che Heard non c'entra nulla con la causa di Londra, sebbene fosse una testimone per il quotidiano The Sun. Heard sostiene invece il contrario, poiché sia lei che il The Sun avevano lo stesso interesse per il caso. Tuttavia, affinché il caso sussista, l'interesse di Heard nel caso "deve essere identico all'interesse di The Sun, in modo tale che la rappresentazione del suo interesse da parte di The Sun sia anche una rappresentazione del diritto legale di Heard", come ha scritto il giudice capo della contea di Fairfax Penney Azcarate nella sua sentenza. Nella dichiarazione, si legge anche: "L'affermazione dell'imputata secondo cui il rifiuto di riconoscere la sentenza del Regno Unito, in questo caso, creerebbe un precedente pericoloso è infondata. Semmai, sostenere le sentenze per diffamazione inglese negli Stati Uniti creerebbe un effetto agghiacciante e potrebbe creare un pericoloso precedente. Di conseguenza, questa Corte non è persuasa dall'argomento del Convenuto".

"Il sig. Depp è molto soddisfatto della decisione della Corte", ha affermato l'avvocato dell'attore, Benjamin Chew, a Washington D.C. Di recente, l'attore ha detto di essere stato boicottato dall'industria cinematografica di Hollywood dopo aver perso la causa per diffamazione contro il The Sun che lo aveva definito "picchiatore di mogli". In quel caso, la corte ha stabilito che la definizione fosse "sostanzialmente vera" ed il giudice ha rilevato che si erano verificati 12 dei 14 presunti episodi di violenza domestica. A seguito del verdetto della corte, Depp ha lasciato il suo ruolo da protagonista nel franchise di Animali fantastici della Warner Bros, mentre la MGM avrebbe bloccato l'uscita negli Stati Uniti del suo film Minamata.