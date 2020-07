Johnny Depp e Amber Heard: la battuta terribile dell'attore dopo le nozze con l'ex moglie

Johnny Depp subito dopo la cerimonia di nozze avrebbe scherzato sul fatto che da quel momento poteva prendere a pugni Amber Heard. A raccontarlo è iO Tillett Wright, ultimo testimone ascoltato dalla corte nel processo della star della saga di Pirati dei Caraibi contro il tabloid The Sun.

"Adesso può baciare la sposa" si sente dire dal prete dopo il matrimonio, ma la versione di Johnny Depp - secondo il testimone Io Tillett Wright - è "adesso può colpire la sposa". Siamo all'ultima testimonianza del processo tra l'attore e The Sun, il tabloid denunciato perchè aveva definito la star americana "un picchiatore di mogli". Wright ha raccontato: "La prima cosa che Johnny mi ha detto dopo la cerimonia, mentre andavamo alla reception, è stata 'Ora posso darle un pugno in faccia e nessuno può farci nulla'". Il testimone subito dopo ha ammesso: "Probabilmente l'ha inteso come uno scherzo", Wright, che è anche uno stretto confidente di Heard ha aggiunto: "Ma è solo uno scherzo se non è reale, ma a quel punto io sapevo che l'aveva già colpita".

iO Tillett Wright, amico e fotografo di Amber Heard, ha detto alla Corte di aver saputo l'anno precedente che Depp era violento nei confronti di Heard: "Sapevo che la relazione tra Amber e Johnny era instabile e comportava molti abusi verbali, solo alla fine del 2013 o all'inizio del 2014 ho capito che era fisicamente violento nei suoi confronti".

Per tutto il periodo del corteggiamento e il matrimonio - e fino a quando la coppia non si è separata un anno dopo le nozze - la star di Aquaman non ha parlato degli abusi di Depp, ha testimoniato Wright. "Amber mi ha detto che aveva tenuto nascosta la violenza fisica subita da Johnny per proteggerlo, perché sperava che si fosse fermato una volta risolti i problemi di dipendenza". Il fotografo ha raccontato alla corte: "Amber mi ha detto che lo ha fatto anche per orgoglio e per proteggere entrambi dalle critiche da parte degli amici. Ne era imbarazzata e sapeva che se ce lo avesse confessato, le avremmo detto di lasciarlo e lei non era pronta a farlo".

Nel corso del processo sono stati sentiti molti testimoni, mostrate numerose foto e filmati, come il video di James Franco e Amber Heard in ascensore dopo la lite tra l'attrice e il suo ex marito Johnny Depp.