Johnny Depp stringe un accordo milionario record con Dior

Johnny Depp ha stretto un accordo milionario con la casa di moda Dior della durata di tre anni.

Il brand francese è stato una delle poche realtà che non ha abbandonato l'attore durante la sua battaglia legale contro Amber Heard.

L'accordo tra la star e Dior

Secondo quanto riporta Variety, Johnny Depp guadagnerà 20 milioni di dollari, superando di molto colleghi come Robert Pattinson che ha ottenuto 12 milioni per essere il portavoce di Dior Homme e Brad Pitt che, per promuovere Chanel No. 5 ha ottenuto 7 milioni.

Altre star, come Chris Pine che ha un accordo con Armani, hanno in precedenza ottenuto 2-4 milioni di dollari all'anno.

I migliori film di Johnny Depp

Johnny, dal 2015, è il volto del profumo Dior Savauge sfruttando la sua immagine da rocker. Dior aveva subito delle pressioni nel tentativo di far licenziare la star di Pirati dei Caraibi nel 2020, mentre si stavano diffondendo le voci della sua causa contro Amber Heard.

L'attore ritornerà tra pochi giorni protagonista anche sul grande schermo grazie al film Jeanne du Barry, che aprirà il 16 maggio il Festival di Cannes. Sulla Croisette Dior, il 17, organizzerà una cena di gala. Il giorno successivo, a Londra, Johnny sarà coinvolto in un tributo a Jeff Beck che lo vedrà salire sul palco insieme a Eric Clapton e Rod Stewart.