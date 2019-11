Johnny Depp arriva a un accordo con i suoi ex avvocati a cui doveva soldi

Johnny Depp arriva ad un accordo con i suoi ex-avvocati, ingaggiati nel 2017 per portare avanti la causa per negligenza contro Jake Bloom - altro ex-legale della star -, e a cui doveva considerevoli arretrati in parcelle non pagate.

Continuano dunque le beghe legali per Depp, che si trova ancora nel bel mezzo della "storia infinita" fatta di cause, sentenze e ricorsi contro l'ex-moglie Amber Heard. Il contenzioso questa volta riguarda Fredrick Levin, Michael Rome e Ali Abugheida, che nel 2018 furono vincitori di una battaglia legale decisiva per l'attore nel caso avviato solo un anno prima.

Secondo il gruppo di legali, Depp non avrebbe dato loro il compenso pattuito per i servizi resi, $350,000 dollari di una parcella che, già scontata, ammontava a 535,697.28 di dollari.

Oggi Deadline comunica che almeno questa situazione sembrerebbe essersi risolta per l'attore di Pirati Dei Caraibi e Chocolat, avendo raggiunto un accordo con la parte lesa.

Johnny Depp è stato recentemente parte del progetto Waiting For The Barbarians, lungometraggio diretto da Ciro Guerra e prodotto da Andrea Iervolino, presentato alla scorsa edizione della Mostra del Cinema di Venezia, a cui l'attore ha partecipato assieme a Mark Rylance. Depp tornerà anche nel terzo film di Animali Fantastici, in uscita nel 2021.