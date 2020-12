Johnny Depp: il suo Willy Wonka era ispirato a un George W. Bush strafatto

È cosa nota che Johnny Depp basa spesso le sue interpretazioni su personaggi famosi. Sappiamo che il suo pirata Jack Sparrow è ispirato al grande Keith Richards, chitarrista dei Rolling Stones. Adesso apprendiamo che la sua versione di Willy Wonka vista nel 2005 in La fabbrica di cioccolato di Tim Burton era basata su un George W. Bush strafatto.

Johnny Depp in una scena de La fabbrica di cioccolato

Come riporta il sito Cheatsheet, è stato lo stesso Johnny Depp a rivelare il curioso modello prescelto per il suo Willy Wonka.

Prima di Depp, l'originale Willy Wonka aveva il volto di Gene Wilder, protagonista di Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato (1971). Quando Tim Burton ha annunciato l'intenzione di firmare un remake del classico per ragazzi, sono stati presi in considerazione vari attori per il ruolo di Willy Wonka, tra questi Dwayne Johnson e Nicolas Cage.

Alla fine a spuntarla è stato Depp, collaboratore frequente di Tim Burton. Nel corso di un'intervista con Ellen DeGeneres del 2012, il divo confessò:

"A volte rubi certi ingredienti per i tuoi personaggi. Prendiamo Willy Wonka, per interpretarlo ho immaginato a George Bus strafatto, così è nato il mio Willy Wonka."

Parlando del processo creativo dietro ogni sua interpretazione, Johnny Depp ha aggiunto di ispirarsi a "tutto ciò che contenga un momento di irriverenza o assurdità. Lo inserisco proprio lì, spesso con sgomento del regista."