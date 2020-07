Dwayne Johnson: "Avrei potuto interpretare Willy Wonka nel film di Tim Burton"

Dwayne Johnson ha svelato che avrebbe potuto interpretare Willy Wonka, uno dei personaggi della nuova versione della storia di Charlie e la fabbrica del cioccolato.

L'attore ha infatti accennato a come fosse stato considerato per la parte in occasione del remake del classico degli anni Settanta.

Dwayne Johnson, con un post condiviso su Instagram, ha raccontato: "Questa mattina ho mostrato per la prima volta alle mie figlie a uno dei miei film preferiti di sempre: Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato. Lo hanno amato e ora si aspettano che realizzi una stanza piena di cioccolato e dolci".

L'attore ha proseguito sottolineando: "Qualche dettaglio cool del passato: all'inizio degli anni 2000, l'iconico regista Tim Burton mi aveva considerato per la parte di Willy Wonka nel suo remake, La fabbrica di cioccolato".

Il filmmaker, quindi, aveva in mente un approccio piuttosto originale al personaggio, considerando che aveva valutato l'ex wrestler per la parte e The Rock ha sottolineato: "Era successo all'inizio della mia carriera a Hollywood e non avevo alcuna forza per quanto riguarda i box office globali o qualsiasi esperienza reale nel settore della recitazione. Il ruolo, ovviamente, è stato affidato a Johnny Depp che all'epoca era la star più grande al mondo".

Dwayne Johnson ha sottolineato: "Il fatto che Tim mi abbia preso in considerazione (anche se sono certo sia accaduto per 7 secondi), significava realmente moltissimo per me mentre stavo muovendo i primi passi nel mondo del cinema senza poter immaginare ciò che il futuro aveva in programma. Brinderò sempre ai sogni che non si realizzano perché alle volte sono la cosa migliore mai successa".