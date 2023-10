Silent Night, ecco il trailer e il poster del nuovo film d'azione di John Woo

Entertainment Weekly ha condiviso in esclusiva il primo trailer e il poster di Silent Night, il nuovo film d'azione diretto da John Woo, regista noto per film come Face/Off - Due facce di un assassino. Il trailer segue il protagonista, Joel Kinnaman, nei panni di un padre il cui figlio viene accidentalmente ucciso durante il periodo natalizio in una sparatoria tra bande, che ha lasciato lui con una ferita alla gola e incapace di parlare. Il personaggio di Kinnaman si prepara allora a entrare nella malavita la vigilia di Natale per vendicare la morte del figlio.

Di seguito il poster del film e il trailer:

Il regista su Silent Night

Nel thriller d'azione Silent Night - Il silenzio della vendetta, Joel Kinnaman interpreta un uomo in cerca di vendetta per la morte del figlio minore, ucciso accidentalmente nel corso di una sparatoria tra membri di una gang.

La particolarità di questo film di John Woo è la quasi completa mancanza di dialoghi, dato che il personaggio di Kinnaman viene colpito da uno sparo di arma da fuoco alla gola in una delle scene iniziali. Il regista si è espresso a questo proposito spiegando che questa è stata per lui la sfida più grande: "Era una sceneggiatura molto intelligente e la storia mi ha davvero toccato perché ho tre figli. La sfida più grande è come far accettare al pubblico una storia senza dialoghi e farli commuovere, fargli capire che non si stanno perdendo qualcosa". Il cast di Silent Night comprende anche Scott Mescudi (alias Kid Cudi) che interpreta un poliziotto. Il film uscirà nelle sale l'1 dicembre.