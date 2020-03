John Wick: una teoria interessante sull’ambientazione dei film

John Wick: Keanu Reeves in una scena del film

Una nuova teoria sul franchise di John Wick suggerisce una chiave di lettura intrigante dell'intero universo che ha per protagonista il sicario interpretato da Keanu Reeves, composto attualmente da tre lungometraggi, con altri due film e uno spin-off televisivo in lavorazione.

La nuova ipotesi, proposta da un utente di Reddit, parte dal presupposto che l'intera storia abbia luogo all'interno di un videogioco, e le prove a sostegno sono indubbiamente interessanti: in ogni film, il protagonista affronta una moltitudine di avversari prima di arrivare al boss finale, e durante questi corpo a corpo non ci sono dialoghi, mentre i passanti sembrano impassibili. Inoltre, John Wick sembra possedere l'abilità di rigenerarsi dopo gli scontri, a prescindere dalla gravità delle ferite, e c'è la location del Continental, sorta di luogo dove salvare la partita (è anche molto videoludica la nozione delle monete d'oro come mezzo di transazione). Una teoria senz'altro interessante, accostabile parzialmente al mondo di Matrix, che con quello di John Wick ha in comune alcuni attori (tra cui il protagonista Keanu Reeves) e i registi Chad Stahelski e David Leitch, che in occasione della precedente trilogia erano tra gli stuntmen e le controfigure di Reeves.

Il primo John Wick è uscito nelle sale nell'autunno del 2014, e ha rilanciato la carriera di Keanu Reeves come star del cinema d'azione. Costato circa 20 milioni di dollari, ha incassato più del quadruplo nel mondo, dando vita a un franchise molto redditizio: John Wick - Capitolo 2, uscito all'inizio del 2017, si è portato a casa 171 milioni di dollari, mentre John Wick 3: Parabellum, uscito nel maggio del 2019, ha incassato 326 milioni. Il quarto episodio, attualmente in lavorazione, è previsto per maggio 2021, ma non è ancora noto se le riprese subiranno ritardi di qualche tipo. Sono inoltre stati annunciato uno spin-off cinematografico, intitolato Ballerina e incentrato su un'assassina in cerca di vendetta, e uno televisivo, ambientato nell'Hotel Continental anni prima degli eventi dei film.