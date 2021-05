John Wick: la storia realmente accaduta che ha ispirato parte del film

La trama di John Wick, un film del 2014 diretto da Chad Stahelski, primo capitolo dell'omonima serie con protagonista Keanu Reeves, è vagamente ispirata ad una storia realmente accaduta: un incidente avvenuto in Texas che ha coinvolto l'ex Navy Seal Marcus Luttrell: l'autore di Lone Survivor, un libro che parla delle vicende relative all'operazione Red Wings, svoltasi in Afghanistan nel 2005.

Una volta rientrato negli Stati Uniti Luttrell ricevette in dono un cucciolo di labrador che decise di chiamare Dasy in onore dei membri della sua squadra. Il primo aprile 2009, verso l'una di notte, Luttrell fu svegliato da uno sparo e vide quattro uomini allontanarsi dal suo giardino.

I malviventi avevano sparato a Dasy che giaceva morta davanti all'ingresso della sua casa. Marcus prese due pistole Beretta da 9 mm e inseguì gli uomini attraverso quattro contee a bordo del suo camion fino a quando la polizia non riuscì a fermarli e ad arrestarli.

I quattro schernirono Luttrell, minacciarono di ucciderlo e non manifestarono alcun rimorso per le loro azioni. Successivamente furono condannati per crudeltà verso gli animali. A proposito di questo tragico incidente in seguito Luttrell dichiarò: "Li ho risparmiati, perché ho già ucciso abbastanza persone".

Rotten Tomatoes ha assegnato al film un punteggio dell'87% sulla base di 215 recensioni e una valutazione media di 6,96 / 10. Il consenso critico del sito recita: "Elegante, elettrizzante e vertiginosamente cinetico, John Wick rappresenta un soddisfacente ritorno all'azione per Keanu Reeves."