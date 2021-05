John Wick e le scene con il cane: il "trucco" del bacon

Al fine di girare le scene di John Wick, un film statunitense del 2014, in cui il cane lecca il volto di Keanu Reeves i cineasti sono stati costretti ad utilizzare un "trucco": alcuni tecnici hanno applicato della pancetta sul viso dell'attore al fine di invogliare il cane a saltargli addosso per leccarlo.

In questo film, il primo capitolo del franchise, il cane che ha interpretato Daisy era un maschio di appena otto settimane di nome Andy. Dal primo giorno sul set tutti i membri del cast e della troupe si sono innamorati di lui e non volevano fare altro che giocarci e coccolarlo.

Anche Omer Barnea adorava il cucciolo, nonostante avesse lo sfortunato compito di dover uccidere Daisy all'inizio del film. Barnea era così dispiaciuto che ha persino coccolato il cane tra una ripresa e l'altra, secondo quanto dichiarato durante un'intervista da Kim Krafsky: l'addestratore di animali del primo film della saga.

I realizzatori sapevano di volere un Beagle per via dei loro occhi distintivi e del loro aspetto adorabile, quindi Krafsky è stato incaricato di trovare l'animale giusto. Appena l'addestratore si è imbattuto in Andy ha immediatamente capito che sarebbe stato perfetto per le riprese di John Wick.