John Wick: Len Wiseman sarà il regista del film spinoff "Ballerina"

John Wick avrà uno spinoff al femminile intitolato Ballerina e il regista del nuovo progetto che espanderà il franchise sarà Len Wiseman, già dietro la macchina da presa in occasione di Underworld e serie tv come la recente Swamp Thing.

Ballerina, che sarà quindi il prossimo progetto diretto da Len Wiseman, avrà come protagonista una giovane assassina che cerca di vendicarsi delle persone che hanno ucciso la sua famiglia. La sceneggiatura dello spinoff di John Wick è stata scritta da Shay Hatten, già autrice di Parabellum, il terzo capitolo delle avventure con protagonista Keanu Reeves.

L'attore sarà coinvolto nella realizzazione del nuovo lungometraggio in veste di produttore, in collaborazione con Erica Lee e Chad Stahelski, e potrebbe avere un cameo nel film.

John Wick avrà inoltre un quarto film dopo aver conquistato con il terzo ben 323 milioni di dollari in tutto il mondo, cifra importante per la Lionsgate che ha trovato nel mondo action dell'ex killer un successo.