John Wick: in lavorazione la serie sequel presso la Lionsgate Television

La serie sequel di John Wick, intitolata John Wick: Under the High Table, si svolgerà dopo gli eventi di John Wick 4.

Il mondo di John Wick continua a espandersi: Lionsgate Television sta sviluppando una nuova serie sequel. Il progetto, intitolato John Wick: Under the High Table, riprenderebbe immediatamente dopo gli eventi di John Wick 4. Lo studio sta attualmente valutando l'idea, senza che vi sia un network o un servizio di streaming collegato.

I dettagli del sequel

"John Wick ha lasciato il mondo dell'High Table in una posizione precaria e un gruppo di nuovi personaggi cercherà di farsi un nome mentre alcuni dei personaggi storici del franchise rimarranno fedeli all'ordine del vecchio mondo", si legge nella longline. "La serie combinerà nuovo e vecchio e spingerà l'universo di Wick in una nuova era".

John Wick 4: una foto di Keanu Reeves

Lo show proviene dal team dietro il franchise cinematografico di John Wick, con Chad Stahelski alla regia dell'episodio pilota e alla produzione esecutiva insieme alla sua società 87Eleven Entertainment, Keanu Reeves e Basil Iwanyk ed Erica Lee di Thunder Road. Lionsgate ha inoltre aggiunto Robert Levine (The Old Man, Black Sails), che scriverà e dirigerà la serie.

John Wick 4: Keanu Reeves in un primo piano

Lo sviluppo della nuova serie di sequel arriva dopo che Lionsgate ha raggiunto un accordo con Stahelski per assumere la supervisione creativa del franchise su tutte le piattaforme multimediali.

Oltre ai quattro film di successo, l'universo di John Wick comprende il prossimo film spin-off Ballerina con Ana de Armas, un ulteriore film spin-off in lavorazione sul personaggio dell'assassino Caine di Donnie Yen e la serie televisiva The Continental: From the World of John Wick, uno dei maggiori lanci originali di Peacock per il 2023.