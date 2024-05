John Wick: Donnie Yen star del nuovo film spinoff

Donnie Yen sarà il protagonista di un nuovo spinoff della saga di John Wick, la cui storia dovrebbe essere ambientata dopo gli eventi mostrati nel Capitolo 4 con star Keanu Reeves.

Lionsgate ha condiviso i primi dettagli del progetto che verrà sviluppato grazie all'accordo stretto con Chad Stahelski e la sua casa di produzione 87Eleven Entertainment.

Cosa racconterà il film

Il film seguirà quindi quanto accadrà a Caine, l'assassino cieco interpretato da Donnie Yen, dopo che si è liberato dei suoi obblighi nei confronti della Gran Tavola.

La sceneggiatura sarà firmata da Robert Askins, già autore di The Umbrella Academy e The Son, oltre ad aver firmato lo spettacolo teatrale Hand of God.

Le riprese dello spinoff di John Wick, ancora senza un titolo ufficiale, si svolgeranno nel 2025 a Hong Kong.

La produzione sarà curata da Lionsgate, in collaborazione con 87Eleven Entertainment e la Thunder Road di Basil Iwanyk ed Erica Lee.

John Wick 4: Donnie Yen in una scena del film

Yen ha dichiarato: "Lavorare a John Wick: Chapter 4 è stata un'esperienza straordinaria. Il motivo per cui questi film hanno un effetto così profondo negli spettatori è perché, come con me, Chad, Basil ed Erica si spingono ai limiti per creare azione, combattimenti e stunt che non siano solo elettrizzanti, pieni di inventiva e artistici, ma esprimano anche le caratteristiche dei personaggi, della storia e delle emozioni. Caine è un personaggio incredibile con un passato tormentato, e sono entusiasta nel ritornare a interpretare il ruolo".

John Wick 4 è citazionista: come omaggia il cinema di genere

Chi è il personaggio di Donnie Yen

Caine è un vecchio amico di Wick, ma i due assassini sono stati messi uno contro l'altro quando Caine viene assunto per assassinare John e decide di accettare per proteggere la figlia, liberandosi inoltre della Gran Tavola. In una scena sui titoli di coda, Caine ritorna a Parigi per riunirsi con la figlia, ma incontra Akira (Rina Sawayama), di cui aveva ucciso il padre Koji (Hiroyuki Sanada).