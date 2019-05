John Wick: gli incredibili concept art di una serie animata realizzati da un fan!

John Wick, considerando il successo ai box office, potrebbe forse diventare una serie tv animata? Per ora non c'è alcuna notizia riguardante questa eventualità, ma un fan ha provato a immaginare l'aspetto dei protagonisti se la storia dell'ex killer su commissione avesse l'originale adattamento.

Il franchise action con protagonista Keanu Reeves, arrivato al terzo capitolo intitolato John Wick 3: Parabellum, continua a ottenere ottimi incassi e già si inizia a parlare del prossimo capitolo della storia.

L'artista Coran Kizer Stone ha però un'idea alternativa: una possibile versione animata. Su Instagram sono quindi apparsi i concept art dedicati al possibile progetto, rivelando l'aspetto che avrebbe John nella sua nuova versione.

Già in passato alcune saghe cinematografiche hanno dato vita a progetti animati come accaduto recentemente con Blade Runner 2049 che ha portato alla creazione del cortometraggio Black Out, diretto da Shinichiro Watanabe, autore di Cowboy Bebop.

Molti fan, inoltre, hanno commentato sostenendo che sarebbe interessante scoprire il passato di John Wick, considerando che i film prendono il via quando l'assassino "è andato in pensione".

