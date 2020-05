John Wick: Chloe Moretz protagonista dello spinoff Ballerina?

Nuovi rumor in arrivo sul casting di Ballerina, spinoff di John Wick, indicherebbero in Chloe Moretz la possibile protagonista del film che sarà diretto da Len Wiseman.

I rumor, provenienti dal sito DanielRPK, indicherebbero in Chloe Moretz la prima scelta dei produttori dello spinoff incentrato su Rooney Brown, orfana cresciuta nella famiglia criminale della Direttrice, personaggio interpretato da Anjelica Huston. Rooney è stata ddestrata a diventare un sicario globale, ma è dotata di un rigido codice morale e non ucciderà nessuno che non merita la morte. Lo spinoff racconterà di come Rooney abbandinerà il ritiro per colpire un'organizzazione rivale respoinsabile del massacro della sua famiglia.

L'antagonista di Ballerina sarà Elias Muller, sindaco della cittadina di Sunnyvale, gremita di assassini. Muller vuole proteggere la sua città, che è situata in Europa, da ogni minaccia esterna. Al momento non sappiamo a chisarà affidato il ruolo, ma si vocifera del ritorno di Anjelica Houston e Keanu Reeves in brevi camei.