Marvel: Chloë Grace Moretz svela di aver avuto delle conversazioni legate al possibile debutto nel MCU

L'attrice Chloë Grace Moretz, in una recente intervista, ha svelato che potrebbe debuttare in futuro nel Marvel Cinematic Universe.

Chloë Grace Moretz sembra stia trattando con la Marvel, tuttavia per ora non sono emersi i dettagli relativi al progetto o al personaggio al centro delle conversazioni.

L'attrice, dal 21 ottobre, sarà protagonista della serie Inverso - The Peripheral, che debutterà in streaming su Prime Video.

In un'intervista, rilasciata a ComicBook, Chloe Moretz ha parlato della possibilità di compiere un debutto nel MCU: "Sì, abbiamo parlato un po' della possibilità. Penso, per me, sarebbe davvero interessante interpretare una villain nel mondo Marvel o DC, e immergermi nel lato più oscuro del ruolo. Amo un supereroe".

L'attrice ha aggiunto: "Penso sarebbe inoltre davvero divertente, ma penso si tratterà di trovare la parte che si adatta realmente a quello che vuoi trasmettere, e la portata del personaggio. Penso sarebbe davvero divertente se fosse il ruolo e il progetto giusti".

Un anno fa la giovane star, intervenendo ai microfoni di Capital FM, aveva già dichiarato: "Ho sempre avuto questo desiderio di interpretare un villain, ma penso che le persone potrebbero considerarmi di più come un supereroe. apprezzerei, ovviamente, far parte del Marvel Cinematic Universe in ogni modo, aspetto o forma".