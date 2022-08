John Wick, Chad Stahelski non esclude un film nello spazio: "Non ci sono limiti"

John Wick potrebbe andare nello spazio: a rivelarlo è stato il regista Chad Stahelski in una nuova intervista in cui ha affrontato l'originale ipotesi.

Il personaggio interpretato da Keanu Reeves tornerà prossimamente sul grande schermo con il quarto capitolo della sua storia e, per ora, non si conoscono i dettagli del futuro del franchise.

Chad Stahelski, rispondendo alle domande di ComicBook, ha ora ammesso che non può escludere che in futuro John Wick vada nello spazio: "C'è una distinta possibilità che possa accadere. Non so se sarebbe il pilota della nave spaziale, ma potrebbe andarci il personaggio? Anche come fan, penso che il mondo di John Wick sia divertente e interessante. Ma non ci sono limiti".

Il regista ha sottolineato: "Non siamo legati a un marchio già esistente, non dobbiamo seguire la mitologia di Batman. Posso fare qualsiasi cosa".

Stahelski ha inoltre ribadito che non c'è ancora intenzione di porre fine al mondo creato intorno all'assassino interpretato da Keanu Reeves: "Se i produttori, compreso me, in qualche modo diventeremo davvero intelligenti molto velocemente, e continueremo a essere astuti sul modo in cui gestirlo e sulle persone giuste da coinvolgere, allora la saga potrebbe continuare anche senza di me. Tutto potrebbe accadere".

Chad ha concluso: "Se può farlo Fast and Furious sono certo che possiamo farlo anche noi. Potrebbe volerci un po' di più, ma manteniamoci realistici per ora e continuiamo a fare un buon lavoro qui giù".

John Wick: Chapter 4 verrà distribuito nel marzo 2023, mentre sul piccolo schermo debutterà prossimamente la serie spinoff The Continental. In fase di sviluppo, inoltre, c'è il film Ballerina, con star Ana de Armas.