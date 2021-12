John Wick: Carrie-Anne Moss vuole recitare nella saga accanto a Keanu Reeves

Carrie-Anne Moss ha svelato che vorrebbe recitare nuovamente accanto a Keanu Reeves, sua co-star nel film Matrix Resurrections, e sarebbe felice di avere un ruolo in John Wick.

I due attori sono grandi amici e il quinto capitolo della saga action potrebbe diventare un'occasione perfetta per una nuova collaborazione.

In un'intervista rilasciata al magazine People, Carrie-Anne Moss ha sottolineato: "Amo John Wick. Ho iniziato realmente a capire l'oltraggioso dono di Keanu Reeves per raccontare una storia con il suo corpo".

L'interprete di Trinity in Matrix Resurrections ha aggiunto: "Non lo avevo capito fino a quando non mi sono immersa totalmente nella saga di John Wick con uno dei mie figli. Ci ha inoltre avvicinati molto. Avere quell'esperienza con mio figlio e osservare la profondità che Keanu è in grado di creare con il suo corpo è stato fantastico. Si tratta realmente di una forma d'arte".

Reeves ha quindi reagito all'apprezzamento della sua collega commentando un potenziale coinvolgimento nel quinto capitolo di John Wick: "Sarebbe fantastico. Vuoi interpretare un'assassina?". Carrie-Anne sembra entusiasta all'idea: "Lo adorerei. Inizierò ad allenarmi". Keanu ha concluso lo scambio di battute ribadendo: "Stai attenta a ciò che desideri. Ora mi impegnerò per realizzare questa idea".

Matrix Resurrections, in arrivo a gennaio nelle sale italiane, è interpretato anche da Yahya Abdul-Mateen II (il franchise di Aquaman), Jessica Henwick (per la tv Iron Fist, Star Wars: Il Risveglio della Forza), Jonathan Groff (Hamilton, per la TV Mindhunter), Neil Patrick Harris (Gone Girl - L'amore bugiardo), Priyanka Chopra Jonas (la serie Quantico), Christina Ricci (Escaping the Madhouse: The Nellie Bly Story, The Lizzie Borden Chronicles), Telma Hopkins (Amiche per la morte - Dead to Me), Eréndira Ibarra (serie Sense8, Ingobernable), Toby Onwumere (serie Empire), Max Riemelt (serie Sense8), Brian J. Smith (serie Sense8, Treadstone), e Jada Pinkett Smith (Attacco al potere 3 - Angel Has Fallen, Gotham per la tv).