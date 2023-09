John Wick 4: la Steelbook 4K ultra HD + Blu-Ray è in offerta su Amazon

Avete capito bene, su Amazon è possibile recuperare l'edizione Steelbook 4K ultra HD + Blu-Ray di John Wick 4. Attualmente i fan hanno la possibilità di reperirla a 24,90€, con uno sconto del 27% sul prezzo indicato. Se interessati all'acquisto, o anche ad avere semplicemente qualche informazione in più, non dovete fare altro che passare dal box qui sotto.

Stiamo parlando di un'edizione particolarissima di John Wick 4, caratterizzata da una confezione unica nel suo genere, e da una serie di elementi, visivi e sonori, che faranno sicuramente la felicità dei fan di sempre. Nel dettaglio la Steelbook 4K ultra HD + Blu-Ray comprende: 2 dischi, audio Italiano 5.1 DTS HD Master Audio | Inglese 5.1 DTS HD Master Audio, video 2.39:1 2160p @24 (4K HDR Dolby Vision), possibilità di selezionare i sottotitoli sia in italiano che in inglese e una vagonata di contenuti extra (Psicologia di un killer - Sparo nel buio - In onore dei morti - Uccidere nel traffico - A colpo sicuro - Confezionare un pugno - Vestito per sparare - Il cieco guida il combattimento - La saga John Wick - Allenati come un killer -Making of).

Di cosa parla John Wick 4?

Arrivato nei cinema il 23 marzo del 2023, e diretto da Chad Stahelski, John Wick 4 si è posto come capitolo conclusivo di una parabola cinematografica di grande successo, pur con tutti i limiti del caso. In questo frangente vediamo John Wick (interpretato da Keanu Reeves) giocarsi tutto quello che gli resta per liberarsi dalla presa della cosiddetta "Gran Tavola" che, nel frattempo, decide di rispondere alla sua determinazione lanciandogli addosso il Marchese di Gramont (Bill Skarsgård).

Da un incipit del genere si avvierà un vero e proprio inseguimento continuo e senza esclusione di colpi, in più parti del mondo. La brutale noncuranza del Marchese si scontrerà con una certa resilienza del buon John che, se provocato direttamente, sa benissimo come rispondere al fuoco con altrettanta cattiveria, il tutto insieme a una manciata di nuovi personaggi che si uniscono all'azione spettacolare del film.

The Continental, recensione: il prequel di John Wick funziona anche senza John Wick

Se anche voi siete fan di John Wick non lasciatevi scappare l'occasione di recuperare un'edizione del genere, perfetta sia per rivivere le emozioni della pellicola in casa propria, che come oggetto da collezione unico.